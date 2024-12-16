Карельский фотограф запечатлел в Чалне природное освещение

Луна заменила фонарь в поселке.
Луну над столбом, напоминающую фонарь, запечатлел в Чалне карельский фотограф Вартан Цатурян.
Пользователи соцсети нашли идею оригинальной. На дороге, где нет фонарей, на помощь приходит полнолуние.
«Да будет свет!!! Сказал монтёр Вартан! Сказал, и сделал!», — написали пользователи соцсети в комментариях.
Ранее мы писали о том, жители Перевалки пожаловались на скользкий тротуар и отсутствие освещения.
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