Карельский фотограф запечатлел в Чалне природное освещение

Луна заменила фонарь в поселке.

Луну над столбом, напоминающую фонарь, запечатлел в Чалне карельский фотограф Вартан Цатурян.

Пользователи соцсети нашли идею оригинальной. На дороге, где нет фонарей, на помощь приходит полнолуние.

«Да будет свет!!! Сказал монтёр Вартан! Сказал, и сделал!», — написали пользователи соцсети в комментариях.

Ранее мы писали о том, жители Перевалки пожаловались на скользкий тротуар и отсутствие освещения.