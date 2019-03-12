Карельский футболист обматерил судью

Футболиста из Костомукши оштрафовали за оскорбление судьи, сообщили в прокуратуре Карелии.

Игрок одной из команд в Костомукше был удален с поля 3 февраля за грубые нарушения правил против игрока-соперника. После удаления футболист неоднократно оскорбил судью в нецензурной форме.

В отношении 33-летнего спортсмена было возбужден дело об административном правонарушении. Судья назначил виновному штраф в размере одной тысячи рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.