«Вышел, сделал достойно»: карельский гимнаст Виктор Калюжин о своем серебре на Чемпионате России

Гимнаст Виктор Калюжин повторил свой лучший результат в упражнении на кольцах на Чемпионате России.
Виктор Калюжин вернулся с серебряной медалью с Чемпионата России по спортивной гимнастике. Напомним, он показал второй результат в упражнении на кольцах. Также попал в шестерку сильнейших на перекладине. Своими впечатлениями он поделился со «Столицей на Онего».
— 2 место на кольцах на Чемпионате России крайний раз я занимал в 2022 году. Так что повторил свой лучший результат в этом виде. А на перекладину я попал в финал впервые в своей карьере на ЧР. Вышел, сделал достойно, чему очень рад, хорошее завершение соревнований, — говорит Виктор.
Финалом в многоборье Виктор остался не доволен. Занял 13-е место. Хотя мог попасть в шестерку сильнейших, говорит спортсмен. Впереди гимнастическое шоу Алексея Немова в Москве 18 октября. Масштабная постановка объединит на одной сцене звезд спортивной и художественной гимнастики, акробатики, прыжков на батуте, народного танца, балета, а также хора. В проекте примут участие более 150 спортсменов — Олимпийские чемпионы, Чемпионы мира и Европы. В 2022 году он уже принимал участие в шоу.
Впереди подготовка к новому спортивному сезону, поделился планами гимнаст.