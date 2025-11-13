Карельский город вошёл в топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха в коттеджах

Стало известно, где в Карелии туристы предпочитают бронировать коттеджи для отдыха в холодное время года.
Сортавала заняла пятую строчку в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха в коттеджах в ноябре и декабре, сообщили аналитики онлайн-сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.
Средняя стоимость аренды загородного дома здесь составляет 9812 рублей за две ночи. По оценке экспертов, этот показатель снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В десятку лидеров вошли также Шерегеш (Кемеровская область), Кисловодск, Пятигорск (Ставропольский край), Ялта, Алупка (Крым), Сочи, Анапа (Краснодарский край), Владикавказ (Северная Осетия) и Архыз (Карачаево-Черкесия).
Ранее стало известно, что средняя стоимость бронирования загородного дома в Карелии на новогодние праздники достигла 15,8 тысяч рублей за сутки, что на 8% выше по сравнению с предыдущим годом.
Большинство россиян арендуют такое жильё на три дня, тратя порядка 49,5 тысяч рублей. Самый популярный период для бронирования — с 30 декабря по 2 января.