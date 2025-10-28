Карельский город вошёл в топ-5 дорогостоящих направлений для отдыха в ноябре

Эксперты рассказали, где дороже всего будет стоить отдых в следующем месяце.
Сортавала заняла пятое место в рейтинге наиболее дорогостоящих направлений для туризма в ноябре, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ.
Средняя стоимость за две ночи в местных отелях достигает 7317 рублей.
— На первом месте кубанский курорт Абрау-Дюрсо, где средняя стоимость ночи проживания в ноябре 10 088 р., на втором Терскол в Кабардино-Балкарии, а на третьем — Суздаль, (8295 р. и 7551 р. соответственно), — отметили эксперты.
В десятку лидеров вошли также Архыз (Карачаево-Черкесия), Хамышки и Майкоп (Адыгея), Шерегеш (Кемеровская область), Каменномостский (Адыгея) и Красная Поляна (Краснодарский край).
Ранее мы писали, что посёлок Лоухи и территория Топаз в Сегежском округе вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма, заняв пятую и восьмую строчку соответственно.