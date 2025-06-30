Карельский город вошел в ТОП самых дорогих в России направлений для отдыха

Цены на ночь в карельском городе оказались выше, чем стоимость проживания в Красной Поляне.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ назвал список самых дорогих в России направлений для отдыха в июле. Как оказалось, в лидерах вовсе не южные направления. Больше придется заплатить за проживания в местах, расположенных не так далеко от мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга.

На первом месте оказался Суздаль, где средняя цена ночи проживания – 9369 р. На втором месте кубанский курорт Бжид, а на третьем Зеленоградск в Калининградской области (9013 р. и 8667 р. за июльскую ночь в среднем соответственно). Карельский город Сортавала с ценой 7181 рублей оказался на седьмом месте, обогнав, например Красную Поляну в Сочи.

Самые дорогостоящие направления для поездок в июле:

Суздаль, Владимирская область ― 9369 р. /2 ночи*

Бжид, Краснодарский край ― 9013 р. /4 ночи

Зеленоградск, Калининградская область ― 8667 р. / 7 ночей

Осташков, Тверская область ―8186 р. / 5 ночей

Архыз, Карачаево-Черкесия ― 8096 р. / 3 ночи

Петропавловск-Камчатский, Камчатский край ― 7519 р. /5 ночей

Сортавала, Карелия ― 7181 р. / 3 ночи

Красная Поляна, Краснодарский край ― 6761 р. /5 ночей

Светлогорск, Калининградская область ― 6604 р. / 8 ночей

Новомихайловский, Краснодарский край ― 6401 р. /6 ночей

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки