Карельский хоровод «крууга» объединил петрозаводчан на осеннем фестивале «Марьяне»

День народного единства проходит на центральной площади Петрозаводска.

В День народного единства на площади Кирова проходит осенний фестиваль «Марьяне». В честь праздника зрители и участники объединились в карельском хороводе «крууга».



В 14.30 перед зрителями должна выступить группа «Мука». Программа музыкантов состоит из традиционных карельских песен в современной обработке. Проект создан в 2007 году директором и аккордеонистом группы «Мюллярит» Сергеем Зобневым.



На празднике можно угоститься «Карельским взваром». Кроме того, на площади организовали ярмарку декоративно-прикладного искусства, выставку работ резчиков по дереву, детские аттракционы и фотозону.



Желающие смогут раскрасить автомобили в осенней тематике и поучаствовать в мастер-классах.







