Карельский и вепсский костюмы из бумаги очаровали гостей ВДНХ

В Москве на выставке-форуме «Россия» 21 декабря презентовали бумажные костюмы из Сегежи.

Бумажный карнавал из Сегежи в день Карелии на ВДНХ очаровал гостей, сообщили в официальном паблике республики.





В Москве на выставке-форуме «Россия» 21 декабря презентовали бумажные костюмы из Сегежи, среди которых, например, были национальные карельский и вепсский костюмы, рассказали в источнике.





По словам автора коллекции Елизаветы Максимовой, уникальную одежду в городе бумажников изготавливают больше 25 лет.





Напомним, вчера на ВДНХ посетителям выставки-форума «Россия» презентовали достижения Карелии в экономике, промышленности, культуре и гастрономии.