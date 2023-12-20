Карельский и вепсский костюмы из бумаги очаровали гостей ВДНХ

В Москве на выставке-форуме «Россия» 21 декабря презентовали бумажные костюмы из Сегежи.
Бумажный карнавал из Сегежи в день Карелии на ВДНХ очаровал гостей, сообщили в официальном паблике республики.
В Москве на выставке-форуме «Россия» 21 декабря презентовали бумажные костюмы из Сегежи, среди которых, например, были национальные карельский и вепсский костюмы, рассказали в источнике.
По словам автора коллекции Елизаветы Максимовой, уникальную одежду в городе бумажников изготавливают больше 25 лет.
Напомним, вчера на ВДНХ посетителям выставки-форума «Россия» презентовали достижения Карелии в экономике, промышленности, культуре и гастрономии.
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