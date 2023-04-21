Карельский язык сменил финский на важном здании в Петрозаводске (ФОТО)

На крыше автовокзала в столице Карелии установили новую вывеску.
Работы по реконструкции здания автовокзала приближаются к завершению, сообщили в Карелавтотрансе.
Так, на крыше здания уже установили новую вывеску.
Теперь там будут надписи на русском и карельском языке — они сменили прежнее русское и финское сочетание на фасаде.
Логотип с рулем и крылышками теперь расположен с обеих сторон вывески, отметили в Карелавтотрансе.
Напомним, ранее мы сообщали о завершении основного этапа затянувшейся реконструкции автовокзала в Петрозаводске.
Еще раньше была названа дата открытия объекта, реконструкция которого несколько раз продлевалась из-за проблем с подрядчиком.
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