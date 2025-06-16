Карельский камень будут использовать при реставрации Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с руководством храма и осмотрел объекты реставрации.

В Карелии начнут добывать и перерабатывать гранитный мрамор, который будет использоваться при реставрации Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Добычей камня займется ООО «Прионежская горная компания». Соглашение о реализации инвестпроекта по добыче и переработке в республике гранитного мрамора на ПМЭФ-2025 подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Совета директоров компании Валентин Татура.

Разработка карьера ведется на месторождении «Ковадъярви» в Пряжинском районе, а камнеобрабатывающее производство будет открыто в Питкярантском округе. Стоимость проекта составит более 900 млн рублей, будет создано 102 новых рабочих места.

На форуме Артур Парфенчиков также встретился с руководством Исаакиевского собора и осмотрел объекты, на которых идут реставрационные работы, начавшиеся в прошлом году.

– Сохранение одного из самых популярных объектов среди туристов и горожан Санкт-Петербурга – главная задача музея. При этом Исаакиевский собор продолжает принимать верующих в своих стенах, вести активную научную, музейную и концертную деятельность. Благодарю правительство республики за проявленный интерес к участию в этом процессе. Также готовы к сотрудничеству и в других направлениях, в том числе, в сфере культуры, – отметил директор собора Юрий Мудров.

Среди многих выдающихся памятников архитектуры культурной столицы России Исаакиевский собор выделяется тем, что при его возведении и в отделке широко применялись различные породы цветного камня. Здесь использовались тивдийский и рускеальский мрамор, шокшинский кварцит, брекчия и шунгитовый сланец, добытые на территории Карелии.