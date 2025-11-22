Карельский камень украсил новую линию петербургского метро

При отделке станции «Путиловская» новой Красносельско-Калининской линии метрополитена использован карельский амфиболит.
Камень — амфиболит горная порода, добываемая исключительно в Карелии и используемая в декоративной отделке, применен для облицовки кассового и центрального залов, а также боковых тоннелей станции (прим. автора).
Гранатовый амфиболит добывается в Карелии на месторождении «Нигрозеро» в Лоухском районе. Для него характерна мелкозернистая структура и чёрная расцветка с вкраплениями граната и кварца (прим. автора).
Как сообщает «Российская Газета», в Петербурге начались испытания первого участка новой линии метро № 6. В тестовом режиме поезда без пассажиров уже проходят по маршруту от «Юго-Западной» до «Путиловской». Официальный запуск движения планируется до конца 2025 года.
Художественное оформление «Путиловской» включает масштабное панно из алюминиевых панелей, посвященное истории Путиловского (ныне Кировского) завода. Для постоянной эксплуатации линии подготовлены современные поезда «Балтиец» с фирменной коричневой окраской.
Всего до 2030 года в Санкт-Петербурге планируется ввести десять новых станций метро. На развитие метрополитена в ближайшие три года предусмотрено 217 млрд рублей.
Напомним, на севере Карелии начали добывать редкий камень для облицовки зданий.