Карельский картофель покорил Москву

Фермеров из Карелии отметили на всероссийском уровне.

На XXVI российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2024» карельское предприятие ООО «Бесовецкое» было награждено бронзовой медалью за высокое качество производимого картофеля. Об этом сообщили в администрации Прионежского района.

«Выставка „Золотая осень“ является одним из крупнейших событий в сфере сельского хозяйства и служит главной платформой для демонстрации достижений агропромышленного комплекса», — отметили сотрудники администрации.

Кроме того, по данным главы Карелии, в 2024 году урожай в республике превысил прошлогодние показатели — например, картофеля заготовили на 3% больше, а садовых ягод — на 15%.