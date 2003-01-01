РЕКЛАМА
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня
Сегодня 06:40 Общество
Знаменитый сегежский марафонец Влад Пантелеев снова всех удивил.

фото: © Влад Пантелеев

Очередным своим достижений известный в Карелии любитель ходить пешком на большие расстояние Влад Пантелеев поделился со своими подписчиками. На этот раз он прошел и проехал на лыжах 137 км по зимнему лесу и лесным дорогам Медвежьегорского района. В первый день он преодолел 50 км, во второй 30, в третий 32, в завершающий день 25 км.

Маршрут проходил в самой карельской глухомани: п. Маслозеро — оз. Сяргозеро — оз. Вягозеро — оз. Тухкозеро — п. Шалговаара — Самсонова гора — д. Венгигора — водопад Валолламиннкошки — оз. Елмозеро — оз. Чурозеро — оз. Маслозеро — п. Маслозеро.

— Отличный получился поход! Бывали пасмурные деньки со снегом и солнечные, ну, а четвёртый день похода завершился на красивой ноте: солнечным, ярким, ясным морозным деньком! Чувствую себя хорошо! Желаю Вам всем добра и здоровья! Не болейте, — поделился Влад.

Судя по фото Влад перемещался как днем, так и темное время суток.

Ранее «Столица на Онего» составила свой список спортивных героев года – не только тех, кто что-то выиграл, но тех, кто выиграл вопреки. 

"Дыхание Севера" - ежегодный рождественский бал прошел в Петрозаводске
В Петрозаводск прибыл праздничный поезд Деда Мороза
Божественная литургия в честь Рождества Христова прошла в соборе Александра Невского в Петрозаводске
Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
