Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

Знаменитый сегежский марафонец Влад Пантелеев снова всех удивил.

Очередным своим достижений известный в Карелии любитель ходить пешком на большие расстояние Влад Пантелеев поделился со своими подписчиками. На этот раз он прошел и проехал на лыжах 137 км по зимнему лесу и лесным дорогам Медвежьегорского района. В первый день он преодолел 50 км, во второй 30, в третий 32, в завершающий день 25 км.

Маршрут проходил в самой карельской глухомани: п. Маслозеро — оз. Сяргозеро — оз. Вягозеро — оз. Тухкозеро — п. Шалговаара — Самсонова гора — д. Венгигора — водопад Валолламиннкошки — оз. Елмозеро — оз. Чурозеро — оз. Маслозеро — п. Маслозеро.

— Отличный получился поход! Бывали пасмурные деньки со снегом и солнечные, ну, а четвёртый день похода завершился на красивой ноте: солнечным, ярким, ясным морозным деньком! Чувствую себя хорошо! Желаю Вам всем добра и здоровья! Не болейте, — поделился Влад.

Судя по фото Влад перемещался как днем, так и темное время суток.

Ранее «Столица на Онего» составила свой список спортивных героев года – не только тех, кто что-то выиграл, но тех, кто выиграл вопреки.