Карельский миссионер рассказал жителям острова Ява о таинстве исповеди

Священник из Новой Вилги вновь посетил Юго-Восточную Азию и ответил на вопросы местных жителей о православии.

Настоятель храма Святых Царственных страстотерпцев в Новой Вилге Станислав Распутин совершил вторую миссионерскую поездку в Индонезию, сообщили на информационном портале Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

— За месяц ему удалось посетить множество приходов и общин на островах Ява, Суматра и Новая Гвинея, а также в удалённой провинции Западное Папуа. На приходах проводились лекции и беседы о «Священном Писании и Священном Предании», «Таинстве исповеди», после которых люди могли свободно задавать любые вопросы, — рассказали там.

Там также отметили, что православная община в Индонезии продолжает развиваться — сейчас там действует больше 20 приходов, а несколько самых заинтересованных студентов проходят обучение в российских духовных школах, чтобы потом вернуться на Родину и приступить к просвещению своих соотечественников.

Напомним, осенью 2023 года Станислав Распутин посетил с миссией Папуа-Новую Гвинею.