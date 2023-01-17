Карельский митрополит Константин служил литургию вместе с патриархом Кириллом

Русская православная церковь отмечает 14 годовщину интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин принял участие в торжествах по случаю 14-летия интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как сообщила пресс-служба патриарха, глава Карельской митрополии РПЦ сослужил ему в литургии, которая прошла в соборном Храме Христа Спасителя.

Нынешний предстоятель Русской православной церкви возглавил её после смерти патриарха Алексия Второго. Чин интронизации патриарха Кирилла был совершён 1 февраля 2009 года.