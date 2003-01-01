Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

В Рождественском послании митрополит Петрозаводского и Карельского Константин рассказал о новых или возрожденных храмах Карелии.

Он выразил радость, что в Карелии возрождаются поруганные святыни и строятся новые дома Божии. По его словам, в 2025 году были освящены: возрождённый Никольский храм в деревне Куйтеже Олонецкого района. На месте будущей церкви святого Иоанна Кронштадтского в Петрозаводске — возведен временный храм, который уже сейчас стал местом молитвы для многих горожан.

В списке также новый храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в посёлке Хийденсельга Питкярантского района.

Как символ памяти о наших корнях, восстановлена и освящена историческая часовня святых апостолов Петра и Павла у петрозаводской пристани. В Суоярви после капитальных ремонтных работ был торжественно храм Рождества Христова, а в Березовке в Кондопожском районе в ближайшее время будет освящен прекрасный новопостроенный деревянный храм преподобного Александра Свирского.

— Особым утешением и долгожданной радостью для всей нашей епархии стало завершение многолетнего строительства храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Петрозаводске (на первом фото, - прим. ред.). Это важнейшее событие в жизни столицы Карелии, ведь теперь в одном из самых густонаселенных районов (на Ключевой, — прим. ред.) появился большой, освященный Великим архиерейским чином храм, — сообщил митрополит.

Он также напомнил, что скоро Карелии будет праздновать 800-летия Крещения карелов. К этому событию была создана и освящена большая соборная икона Всех святых земли Карельской, на которой впервые собраны лики 80 карельских святых.

