«Чебурашка 2»: семейная приключенческая комедия обещает повторить успех первой части
06 января, 16:44 Статьи
Созидатели Карелии 2025-го: о тех, кто делает наш мир лучше
05 января, 17:31 Статьи
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
В Карелии разработали концепцию создания более 20 геопарков

14:45

Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году

13:59

Тысячи жителей Карелии получили помощь в 2025 году в рамках выездной работы медиков

13:09

Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

11:55

Стали известные новости подробности ЧП с судном на воздушной подушке в Онежском озере в Карелии

11:30

Электрические провода искрили и горели в поселке Прионежского района

10:35

Рождественское богослужение прошло в кафедральном соборе Петрозаводска

09:46

В Петрозаводске произошло ДТП с участием трёх автомобилей

09:00

В Карелии в -15 прошел второй день Республиканских соревнований по биатлону

08:30

Ученые предупредили о связи популярной диеты с раком печени

00:10

В Рождественскую ночь люди смогут увидеть уникальный для столетия парад планет

23:02

В России напомнили, что оплату коммунальных услуг за декабрь необходимо произвести до 12 января

22:02

Жители Карелии смогут подать заявление на заключение договора купли-продажи леса для заготовки дров

21:02

Судно «Гандвик-1» карельской компании «Вирма» включено в список для экспорта рыбопродукции в Бразилию

20:02

Пятеро туристов спасены у острова Кижи благодаря оперативной реакции экстренных служб и местных жителей

19:32

Ночное праздничное богослужение Рождества Христова пройдёт сегодня в Петрозаводске

19:02

Правительство РФ планирует развивать удалённую занятость для пенсионеров и обучать предпенсионеров

18:02

Груз для участников СВО из Карелии прибыл в Курскую область

17:32

В Карелии сохранится аномально холодная погода с температурой до -30°С

17:02

Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

16:32

В Карелии более 1900 подростков приступили к работе в 2025 году по направлению службы занятости

15:32

В Карелии пожарные за 13 минут успели ликвидировать возгорание и спасли дом

15:02

В Карелии за прошедшую неделю выявлено более 8 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

14:02

Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

13:02

В Петрозаводске ищут возможную подозреваемую в хищении денег со счёта

12:02

В Карелии почти в - 20 мороза стартовали республиканские соревнования по биатлону

11:02

Девять пожарных тушили пожар в бане под Петрозаводском

10:02

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске

09:02

Аномально холодную погоду ожидают в Карелии в ближайшее время

08:31

«Чебурашка» впереди: названы три фильма, лидирующие в прокате в новогодние каникулы

00:10
Карельский митрополит назвал храмы, которые были освящены в республике в 2025 году
Сегодня 13:59 Общество
В Рождественском послании митрополит Петрозаводского и Карельского Константин рассказал о новых или возрожденных храмах Карелии.

фото: © Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ

Он выразил радость, что в Карелии возрождаются поруганные святыни и строятся новые дома Божии. По его словам, в 2025 году были освящены: возрождённый Никольский храм в деревне Куйтеже Олонецкого района. На месте будущей церкви святого Иоанна Кронштадтского в Петрозаводске — возведен временный храм, который уже сейчас стал местом молитвы для многих горожан.

В списке также новый храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в посёлке Хийденсельга Питкярантского района.

Как символ памяти о наших корнях, восстановлена и освящена историческая часовня святых апостолов Петра и Павла у петрозаводской пристани. В Суоярви после капитальных ремонтных работ был торжественно храм Рождества Христова, а в Березовке в Кондопожском районе в ближайшее время будет освящен прекрасный новопостроенный деревянный храм преподобного Александра Свирского.

— Особым утешением и долгожданной радостью для всей нашей епархии стало завершение многолетнего строительства храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Петрозаводске (на первом фото, - прим. ред.). Это важнейшее событие в жизни столицы Карелии, ведь теперь в одном из самых густонаселенных районов (на Ключевой, — прим. ред.) появился большой, освященный Великим архиерейским чином храм, — сообщил митрополит.

Он также напомнил, что скоро Карелии будет праздновать 800-летия Крещения карелов. К этому событию была создана и освящена большая соборная икона Всех святых земли Карельской, на которой впервые собраны лики 80 карельских святых.

Ранее мы рассказывали о Рождественском богослужении в Петрозаводске.

Ирина Чернецова
главный врач городской поликлиники №1
Не надо съедать по тарелке оливье...
О том, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья

подробнее

