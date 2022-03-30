Карельский митрополит постриг в монахини трех послушниц Сяндемского монастыря

Иноческий постриг впервые совершен в Успенском храме обители.
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин провел в минувшие выходные богослужения в Сяндемском Успенском женском монастыре. По окончании всенощного бдения глава Карельской митрополии Русской православной церкви совершил иноческий постриг трех послушниц обители – Ольги, Людмилы и Натальи.
Как сообщил сайт Петрозаводской епархии РПЦ, монахинь нарекли новыми именами – Александра, Клавдия и Матрона. Иноческий постриг впервые совершен в Успенском храме Сяндемского монастыря.
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