Карельский митрополит увидел в Новом завете слова о работниках прокуратуры

Митрополит Константин поздравил прокурора Карелии цитатами из Библии.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин направил поздравление прокурору Карелии Дмитрию Харченкову с 300-летием образования российской прокуратуры. В своем поздравлении иерарх Русской православной церкви вспомнил библейскую заповедь «Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси» и привел слова из Нового завета, в которых, как считает митрополит Константин, говорится о работниках прокуратуры.

«Работник прокуратуры является представителем власти, о котором в Новом Завете говорит апостол Павел, что он «он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое», - отметил глава Карельской митрополии РПЦ. - Все это должно делаться только ради торжества справедливости».