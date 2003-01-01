Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

Карельский мрамор из месторождения Ковадъярви выбрали для реставрации Исаакиевского собора.
Специалисты Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выбрали мрамор из карельского месторождения Ковадъярви для реставрации храма. Об этом сообщил заместитель директора собора по реставрации Геннадий Полунин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
Месторождение Ковадъярви находится на границе Пряжинского района и Питкярантского округа. Компания «Прионежская горная компания» добывает здесь мрамор восьми различных оттенков — от зеленого до черного. Глава Карелии подчеркнул, что правительство республики готово оказать всю необходимую поддержку для использования именно карельского камня при реставрации собора.
Среди многочисленных памятников архитектуры культурной столицы России Исаакиевский собор выделяется тем, что при его возведении и в отделке широко применялись различные породы цветного камня. Здесь использовались тивдийский и рускеальский мрамор, шокшинский кварцит, брекчия и шунгитовый сланец, добытые на территории Карелии.
Лабораторные исследования карельского мрамора прошли успешно, и камень признали подходящим для реставрационных работ. Сейчас в соборе завершается первый этап реставрации, а в начале 2026 года начнется второй, завершающий этап, тогда-то и будет использован мрамор из Карелии.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и горнодобывающей компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект превышает 900 миллионов рублей, а его реализация создаст 102 новых рабочих места в республике.