Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

Напомним , что соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и горнодобывающей компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект превышает 900 миллионов рублей, а его реализация создаст 102 новых рабочих места в республике.

Лабораторные исследования карельского мрамора прошли успешно, и камень признали подходящим для реставрационных работ. Сейчас в соборе завершается первый этап реставрации, а в начале 2026 года начнется второй, завершающий этап, тогда-то и будет использован мрамор из Карелии.

Среди многочисленных памятников архитектуры культурной столицы России Исаакиевский собор выделяется тем, что при его возведении и в отделке широко применялись различные породы цветного камня. Здесь использовались тивдийский и рускеальский мрамор, шокшинский кварцит, брекчия и шунгитовый сланец, добытые на территории Карелии.

Месторождение Ковадъярви находится на границе Пряжинского района и Питкярантского округа. Компания «Прионежская горная компания» добывает здесь мрамор восьми различных оттенков — от зеленого до черного. Глава Карелии подчеркнул, что правительство республики готово оказать всю необходимую поддержку для использования именно карельского камня при реставрации собора.

Специалисты Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выбрали мрамор из карельского месторождения Ковадъярви для реставрации храма. Об этом сообщил заместитель директора собора по реставрации Геннадий Полунин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

