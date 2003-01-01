РЕКЛАМА
Новости

В Карелии «детей войны» будут официально поздравлять с юбилеями

13:30

Одностороннее движение возобновили на Голиковке

13:20

МЧС Карелии напомнило правила движения в гололед

13:10

Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

13:00

«Наушники под курткой»: петрозаводчанин дважды обокрал магазин в Петрозаводске на Кукковке

12:45

Банк России: в Карелии развивается туризм и растет производство бумаги

12:30

Нарушений строительных работ у здания филармонии в Петрозаводске не выявлено

12:20

МВД предупредило о новой схеме обмана с ошибочными переводами на карту

12:15

Лишённый прав водитель устроил погоню с полицией на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе

12:00

В Петрозаводске благоустроили набережную Лососинки и создали новый бульвар

11:50

Главе Петрозаводска показали изменения на верхней Ключевой

11:35

23-летняя автоледи сбила переходившую через дорогу пенсионерку в Петрозаводске

11:20

При раннем бронировании квартиру в «Talojarvi. Город у воды» можно приобрести по минимальной цене

11:20

Мурманчанин похитил золотые украшения из карельского гостевого дома в Пудожском районе

11:00

Госавтоинспекция Карелии предупредила о гололеде на дорогах

10:40

«Охта Групп Карелия» приглашает на открытие нового пешеходного бульвара и набережной

10:24

Автомобиль сбил пожилую женщину на перекрёстке в Петрозаводске

10:20

139 000 ₽ за м² — ваша квартира в ЖК «Равновесие» уже ждёт вас

10:10

Новый ФАП начал работу в Суоярвском округе

10:00

Поисковики нашли останки красноармейца с Алтая, погибшего в Карелии

09:45

Культурное наследие под защитой: начинается ревитализация исторических цехов Александровского завода

09:30

Многодетная мама из Карелии завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная-2025»

09:00

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей

08:40

Мясо с истекшим сроком годности продавали в Петрозаводске

08:20

В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов

08:00

Пропавшую 14-летнюю девочку нашли в Петрозаводске

07:40

Тренер из Карелии будет готовить к Олимпиаде в Милане сборную Молдавии

07:20

Жителю Петрозаводска придется вернуть полученные в аренду земельные участки в Кондопожском районе

07:00

Помещения ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность

06:40

В Госдуме предлагают ограничить использование пальмового масла

00:10

В Петрозаводске открылась фотовыставка монет эпохи Пушкина

22:00

В скандально известном психоневрологическом интернате Карелии назначили нового директора

21:30

Названы предварительные сроки проведения ЕГЭ в 2026 году

21:00

Опоры моста в одном из поселков Карелии стянули проволокой

20:30

Предприятие «Городской транспорт» объявило конкурс на поставку 10 новых автобусов

20:00

Фиджитал-спорт станет частью школьных уроков физкультуры

19:30

Клиентам Билайн в Карелии теперь доступен «Виртуальный номер»

18:50

Только трое из 37 стобалльников остались в Карелии

18:40

Последний в этом году рейс кометы в Сенную Губу состоится 19 октября

18:15

Девочку-подростка, избившую мужчину в Петрозаводске, освободили из-под стражи

17:50

На улице Гоголя в Петрозаводске начали расселять аварийные дома по программе КРТ

17:30

Заморозки до -2°С ожидаются в Карелии 17 октября

17:00

По факту жестокого убийства котёнка в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

16:50

«Как хорошо все-таки жить»: пожарный из карельской Пяльмы спас человека из горящего дома

16:30

В аэропорту «Петрозаводск» вырастет стоимость парковки

16:00

Новый мировой судья назначен в Петрозаводске

15:30

На девять девчонок по статистике десять ребят: «Ростелеком» представил портрет карельского пользователя домашнего интернета

15:20

О пользе отдыха и вреде его отсутствия рассказали петрозаводские врачи

15:10

«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерами

15:08

Нет колейности и выбоин: дорожники привели в порядок Советский мост

15:00

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства Артур Парфенчиков вручил награды сотрудникам компании «ВАД»

14:50

В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку

14:40

В Петрозаводске участились случаи мошенничества с курьерами

14:30

Для жителей Карелии расширили возможности «голоса» с помощью ИИ-сервисов

14:25

В центре Петрозаводска изменится движение на Стародревлянском проезде

14:20

Реестр пострадавших дольщиков ИЖС сформируют в России

14:10

В Кемском районе мошенники похитили у жителя более 200 тысяч рублей

14:05

Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор бизнесмену Белуге и требует для него 12 лет колонии

13:55

Депутаты поддержали снижение ставки по транспортному налогу для мощных катеров и лодок

13:45

В Петрозаводске открываются новые мобильные пункты вакцинации против гриппа

13:30

Парламент Карелии одобрил назначение Антона Фокина на пост главы Минэка республики

13:00

В Карелии за сутки горели три автомобиля

13:00

В Карелии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках и военных объектах

12:40

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек «Теплые коты»

12:25

Предприятие «Карбон-шунгит» исключено из программы приватизации

12:08

Жительница Петрозаводска украла косметику на сумму 43 тысячи рублей

12:00

Две новые книги о древнем посёлке Куркиёки представят в Национальном музее Карелии

11:45

В России запретили автоматически списывать деньги за продление подписки

11:30

Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии

11:15

На озере Пяозеро в Карелии нашли тело утонувшего мужчины

10:35

«Добрый, светлый человек»: в ходе СВО погиб житель Костомукши Владимир Баша

10:20

В России могут расширить список опасных пород собак

10:00

Общественная палата выступила против законопроектов о запрете кормления бездомных животных

09:45

Почтовое отделение в поселке Пяозерский на севере Карелии отремонтируют

09:25

Жителя Пудожа будут судить за повторное вождение в пьяном виде

09:10

АКЦИЯ на квартиры в ЖК «Каскад» со скидкой до 1 000 000 ₽!

09:00

Нефтебазу в Петрозаводске оштрафовали за незаконную заправку теплоходов

08:40

Подростки из Петрозаводска избили двух человек и ограбили магазин

08:20

Секреты борьбы с осенней хандрой раскрыли в психиатрической больнице Карелии

08:00

На трассе из Карелии в Петербург перекроют автомобильное движение

07:40

В Костомукше мужчина ножом зарезал своего знакомого

07:20

В Петрозаводске «легковушка» устроила лобовое столкновение, выезжая со двора

07:00

Игорь Зубарев: «Карелия обновила важнейшую трассу благодаря помощи федерального центра»

06:40

Скелет древнейшего на Земле динозавра обнаружили в Южной Америке

00:10
Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора
Сегодня 13:00 Общество
Поделиться

Карельский мрамор из месторождения Ковадъярви выбрали для реставрации Исаакиевского собора.

фото: © Артур Парфенчиков/ «ВКонтакте»

Специалисты Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выбрали мрамор из карельского месторождения Ковадъярви для реставрации храма. Об этом сообщил заместитель директора собора по реставрации Геннадий Полунин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Месторождение Ковадъярви находится на границе Пряжинского района и Питкярантского округа. Компания «Прионежская горная компания» добывает здесь мрамор восьми различных оттенков — от зеленого до черного. Глава Карелии подчеркнул, что правительство республики готово оказать всю необходимую поддержку для использования именно карельского камня при реставрации собора.

Среди многочисленных памятников архитектуры культурной столицы России Исаакиевский собор выделяется тем, что при его возведении и в отделке широко применялись различные породы цветного камня. Здесь использовались тивдийский и рускеальский мрамор, шокшинский кварцит, брекчия и шунгитовый сланец, добытые на территории Карелии.

Лабораторные исследования карельского мрамора прошли успешно, и камень признали подходящим для реставрационных работ. Сейчас в соборе завершается первый этап реставрации, а в начале 2026 года начнется второй, завершающий этап, тогда-то и будет использован мрамор из Карелии.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и горнодобывающей компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект превышает 900 миллионов рублей, а его реализация создаст 102 новых рабочих места в республике.

