Карельский народный хор отметил 90-летний юбилей трехчасовым выступлением

14 декабря Олонецкий народный хор «Karjalan koivu» отметил своё 90-летие в обновлённом зале кинотеатра «Октябрь» — тёплым, душевным вечером, собравшим друзей, коллег и жителей города.
Коллектив «Karjalan koivu» (в дословном переводе «Карельская береза») берёт начало в далёком 1935 году. Хор поет про Ануксенлинну или Аунус (по-карельски) — «Город в низине» — один из древнейших городов Русского Севера, называемый сегодня Олонцом. В честь этого праздника, 14 декабря, хор подарил зрителям юбилейный концерт «Terveh, pajo» (дословно «Здравствуй, песня»). Три часа выступлений пролетели в мгновение ока, а каждый номер был полон вдохновения и душевной силы, сообщает Администрация Олонецкого района.
Прекрасные исполнения на карельском и русском языках тронули сердце каждого присутствующего и оставили после себя ощущение единения и традиций, — рассказали в паблике в социальной сети.
Поздравляем коллектив с этой знаменательной и важной датой.
