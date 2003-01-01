Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

«Столице на Онего» стали известны новые подробности резонансного дела о педофилии в Карелии.

В Карелии за развратные действия с несовершеннолетними задержан Леонид Зябкин, известный общественник, поисковик, преподаватель, член Общественной палаты Карелии. Об этом стало известно только вчера, 27 августа, хотя арест произошел на прошлой неделе. Ему предъявлены серьезные обвинения, а именно статья 135 УК РФ — развратные действия, совершенные в отношении нескольких несовершеннолетних.

Пока Следком Карелии, который ведет это дело, хранит молчание, а значит, любая информация требует проверки. Тем не менее «Столице на Онего» удалось узнать от своего источника некоторые детали этого резонансного дела. Леонид Зябкин задержан за развратные действия с тремя (на данный момент) подростками 2009 и 2010 годов рождения (14-15 лет). Все пострадавшие — жители Петрозаводска. Сами события произошли в августе 2024 года в Муезерском районе в отряде в ходе одной из экспедиций. Не сразу, а спустя какое-то время один из подростков рассказал родителям о случившемся. Те в свою очередь пообщались с другими родителями и в итоге написали заявление в правоохранительные органы. Так Зябкин и стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас идет следствие и спешить с выводами не стоит. Крайне осторожно следует быть и с учетом возраста пострадавших. К этому СМИ и общественность призвал и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, который прокомментировал арест Зябкина.

— В связи с резонансным задержанием общественного деятеля по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 135 УК РФ Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия доводит свою позицию о недопустимости вмешательства в расследование и просит средства массовой информации и общественность сохранять приватность частной жизни несовершеннолетних, связанных с педагогической деятельностью задержанного, а также сохранять анонимность потерпевших и их семей, — написал Сараев.

По словам уполномоченного, пострадавшим несовершеннолетним будет оказано необходимое психологическое сопровождение при проведении следственных действий.

