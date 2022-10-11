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«Карельский окатыш» запустил первую очередь крупнейшего в своей истории инвестиционного проекта

Новости. Общество
16:45, 05 Декабря 2022
фото: Правительство Карелии

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В Костомукше ввели в опытную эксплуатацию рудную линию комплекса циклично-поточной технологии.

Сегодня, 5 декабря, на предприятии «Карельский окатыш» первый заместитель главы региона Александр Чепик вместе с генеральным директором предприятия «Карельский окатыш» Максимом Воробьевым и руководителем дивизиона компании «Северсталь» Евгением Виноградовым приняли участие в запуске рудной линии комплекса циклично-поточной технологии. Об этом сообщили в правительстве республики.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, открытие нового комплекса ГОКа имеет важное значение для всей металлургической отрасли страны. Несмотря на внешние вызовы и санкции комбинат развивается, и сегодняшнее масштабное событие – это еще одно доказательство успешного осуществления серьезных инвестиционных проектов в Арктической зоне. Главная цель проекта - продолжить освоение стратегически важного костомукшского месторождения. С комплексом ЦПТ это получится. Его производительность самая высокая среди подобных в России.

«От имени Артура Парфенчикова поздравляю «Карельский окатыш» со знаковым событием и благодарю всех, кто участвовал в строительстве! Запуск комплекса циклично-поточной технологии – шаг в будущее комбината, города, республики. Каждый год мы видим, что предприятие развивается, реализует серьезные инвестиционные планы, которые открывают новые перспективы для всей республики», - отметил Александр Чепик во время торжественной церемонии первого запуска рудной линии.

На полную мощность линия начнет работу в следующем году. Дробленую руду на поверхность будут поднимать не многотонные грузовики, а ленточные конвейеры. Это снизит затраты на транспортировку и сократит выбросы в атмосферу выхлопных газов от техники. Общая протяженность рудных конвейеров в Центральном карьере составляет 2500 метров.

«Этот проект определяет будущее и настоящее нашего предприятия, он позволит снизить сквозную себестоимость и повысить конкурентоспособность в рамках производственной цепочки до выплавки стали. Команда специалистов «Карельского окатыша» и подрядных организаций смогла довести проект до запуска, взяв на себя работу иностранного поставщика после его ухода из России в 2022 году», – сказал руководитель «Карельского окатыша» Максим Воробьев.

Комплекс будет состоять из трех линий – рудной, вскрышной и для засоренной руды. Его производительность – 70 миллионов тонн горной массы в год. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Весь комплекс станет крупнейшим в истории комбината проектом. Общие инвестиции составляют 11 миллиардов рублей. Использование новой техники позволит предприятию получать дополнительно два миллиарда рублей в год и создать 127 новых рабочих мест.

«Проекты по разработке полезных ископаемых, развитию минерально-сырьевой базы и созданию горнорудных кластеров открывают новые возможности для развития отрасли в интересах не только российской Арктики, но и всей нашей страны. С помощью господдержки инвесторы создают высокотехнологичные горнодобывающие предприятия. «Карельский окатыш» сумел в короткие сроки реализовать проект для сохранения стратегически важного месторождения и увеличения производства необходимой для металлургической отрасли продукции. В выигрыше оказался и резидент АЗРФ, получивший налоговые льготы, и регион, для которого предприятие является градообразующим, и жители Костомукши», - считает заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Владимир Гудков.

Напомним, что в 2021 году «Карельский окатыш» стал резидентом Арктической зоны РФ, что дает гарантированную поддержку государства в виде налоговых льгот. Инвестиционный проект модернизации комбината реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Завершить проект планируется в конце 2023 года. Комплекс циклично-поточной технологии станет самым производительным из действующих и строящихся подобных объектов в России.

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