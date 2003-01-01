Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

Карельский опыт типового строительства ФАПов масштабируется на Северо-Западе.

Первые такие здания появились в Ленобласти, рассказал вице-премьер Карелии Олег Ермолаев в своем телеграм-канале.

С 2021 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии создаются новые ФАПы и врачебные амбулатории. Строительство осуществляется на основе типового домокомплекта от карельского производителя «Дома Карелии».

— Первый объект компания построила в 2017 году в поселке Реболы Муезерского района. На сегодня успешно построено и сдано в эксплуатацию уже более 40 объектов, — напомнил чиновник.

Успешный карельский опыт привлек внимание соседних регионов. В текущем году уже 3 ФАПа карельского производства введены в эксплуатацию в Ленобласти, подтвердив свою надежность и функциональность.

Ранее в карельской деревне Коткозеро открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.