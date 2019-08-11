Карельский политолог отметил, что кандидаты в депутаты будут отстраняться от "Единой России"

Во многих регионах идёт процесс обсуждения идеи отказа от партийности на выборах депутатов законодательных собраний. Затронет ли он Карелию, рассуждает Олег Реут, карельский политолог и публицист.

Из-за падения рейтингов "Единой России" президентская администрация и региональные власти уходят от партийности на выборах, отмечает политолог Олег Реут.



Больше чем в трети регионов, где в сентябрьский Единый день голосования-2019 будут избирать депутатов заксобраний, увеличили долю одномандатников, которые при этом могут пойти самовыдвиженцами. В приложении к карельским реалиям это означает совокупность вариантов, когда количество депутатов, избираемых по партспискам, может быть сокращено, а количество одномандатников соответственно увеличено.

После непопулярных мер, особенно пенсионной реформы и чувствительного роста налогов, рейтинг власти и её партии упал, причем рейтинг единороссов пострадал сильнее всего. Отдельно по Карелии нет результатов количественной составляющей социологических исследований. Наряду с множеством других моментов, это может означать наличие довольно серьёзных проблем для "Единой России" в республике, просто пока не выявленных инструментально, но реально присутствующих и определяющих вектор общественных настроений.

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