По статистике, большинство финнов недовольны курсом развития страны.

Согласно последним опросам аналитического центра EVA Academy, проведенным среди жителей Финляндии, общественное мнение о направлении развития страны оказалось весьма неоднозначным. Данными на своей странице поделился карельский политолог Анатолий Цыганков.

58% респондентов выразили недовольство текущим курсом развития Финляндии. Лишь 25% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении. Примечательно, что 16% респондентов затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос, подчеркнув, что им сложно оценить, куда ведет страну новый президент Саули Ниинистё.

Цыганков отметил, что сторонники Саули Ниинистё, который набрал 52% голосов на президентских выборах в январе 2024 года, в целом более оптимистично оценивают перспективы страны. Однако, судя по результатам опроса, их число несколько сократилось.