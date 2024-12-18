Карельский политолог удивился зарплатам и должностям трудовых мигрантов в Татарстане и Алтайском крае

Анатолий Цыганков проанализировал информацию от Минтруда России.

Карельский политолог Анатолий Цыганков удивился информации, размещенной Минтруда России и данным, представленным в таблице РБК.

«Информация Минтруда России одновременно и непонятная, и поражает (таблица составлена РБК). Неужели в Москве нельзя найти на должность „председателя правления“ компании с месячной зарплатой в 380 тысяч рублей не визового мигранта? Неужели в Алтайском крае нет желающих среди местных жителей, чтобы за 250 тысяч рублей в месяц работать „спортсменом-инструктором“?», — возмутился Цыганков.

Политолог отметил, что 220 тысяч ежемесячно предлагают визовому мигранту в Татарстане за должность «вице-руководитель кружка в школе».

«И там же в Татарстане такому же визовому мигранту будут платить, если он согласится стать „руководителем кружка в школе“ 197 тысяч рублей в месяц. Какое-то загадочное квотирование сформировано по регионам для визовых мигрантов», — написал Анатолий Цыганков.

При этом рабочие профессии, которые востребованы в экономике России, например, повара, пекари, швеи, наладчики оборудования — мало оплачиваемы. Визовые мигранты на таких работах имеют зарплаты от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, отметил политолог.