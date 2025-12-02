Карельский поселок вошел в тройку самых дорогих направлений для отдыха в декабре

Карельский поселок Эссойла оказался на втором месте в рейтинге самых дорогих направлений России для отдыха в декабре 2025 года.
По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Средняя стоимость одной ночи в Эссойле в декабре составляет 15 467 рублей. Это делает карельский поселок дороже многих известных курортов. На первом месте рейтинга оказался курорт Хамышки в Адыгее со средней ценой 22 281 рубль за ночь, а на третьем — Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае (13 308 рублей).
Замыкают пятерку лидеров Домбай в Карачаево-Черкесии и Шерегеш в Кемеровской области. В десятку также вошли Архыз в Карачаево-Черкесии, Листвянку в Иркутской области, Красную Поляну в Краснодарском крае, Терскол в Кабардино-Балкарии и Каменномостский в Адыгее.
Высокая стоимость отдыха в декабре объясняется началом горнолыжного сезона и приближением новогодних праздников.
