Карельский предприниматель изобрел массажер из бамбука

Это первый массажер, полностью состоящий из бамбука.

Предприниматель из Карелии Максим Крикунов запатентовал собственную разработку — бамбуковую доску-садху. Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Карелии.

Как рассказали в Центре, уникальность разработки в том, что при создании доски используется только бамбук, и даже гвозди сделаны из бамбуковых палочек.

— Это делает изделие достаточно легким и долговечным. Бамбук плотнее дуба и отличается природным антибактериальными свойствами, а доска не впитывает воду и практически не подвержена гниению, — отметили в Центре.

Доски-садху используют как массажеры для стоп, спины и других частей тела. Их поверхность покрыта гвоздями, которые воздействуют на активные точки для тонизирования и оздоровления.