Карельский предприниматель вывозил в Ленобласть древесину с карантинного по жукам-усачам района

Предпринимателю, вывозившему из Карелии потенциально зараженную древесину, выдали предостережение.

Рейд был проведен еще в октябре. Сотрудники полиции выявили нарушения и сообщили о них в Управление Россельхознадзора Карелии.

Было установлено, что индивидуальный предприниматель вывозил лесоматериалы хвойных пород из Пряжинского района, где был карантан по усачам, в Ленинградскую область. Сертификата, подтверждающего отсутствие в продукции карантинных вредителей леса, на лесоматериалы оформлено не было.

— Вывоз продукции из карантинной фитосанитарной зоны без сертификатов создает условия для распространения карантинных вредителей — усачей рода Monochamus, — утонили в ведомстве.

Сотрудники ведомства направили индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Добавим, что усачи рода Monochamus — вредители леса, которые могут нанести большой ущерб древесине. Личинки усачей прогрызают в деревьях ходы, заполняя их опилками, часть из которых выбрасывают наружу через отверстия в коре. Питаются усачи в том числе молодыми побегами деревьев, повреждая их ветви и крону, а также значительно ослабляя деревья. Заселяет усач и порубочные остатки, лесоматериалы. Древесина после набегов усачей становится абсолютно непригодной ни для жизни самого дерева, ни для дальнейшей его переработки. Основной способ распространения насекомых на новые территории – перевоз заселенной жуками древесины.

Ранее Тринадцатый арбитражный апелляционный суд запретил предприятию из Карелии вывозить подкарантинную хвойную древесину без сертификата. В 2022, 2023 и 2024 годах оно занималось лесозаготовкой в пределах карантинной фитосанитарной зоны, установленной в Прионежском районе Карелия по усачам рода Monochamus.