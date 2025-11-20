Карельский проект отеля «Заонежье» получил первую премию на международном архитектурном конкурсе

Карельский архитектурный проект отеля «Заонежье» завоевал первую премию в номинации «Гостеприимство» на международном конкурсе Global Architecture & Design Awards 2025. Всего три российских проекта были отмечены жюри.
Отель «Заонежье», созданный архитектурным бюро Rhizome для территории на берегу Онежского озера, представляет собой комплекс из двух гостевых домов, сауны и главного здания с залом для йоги. Особую ценность проекту придает использование традиционных материалов и технологий — фасады облицованы гонтом (кровельный материал в виде деревянных или других пластин, а также отдельный элемент гибкой черепицы — прим. автора), который изготовили и установили реставраторы, работавшие над церквями острова Кижи, сообщает «Архи Ру».
Также были отмечены премиями каркасный дом «Delo House 3» на холме недалеко от Финского залива и «Въездная группа» премиального поселка Straw Hill, Zrobim, расположенного недалеко от Москвы.
Напомним, в Карелии открылся новый отель для автопутешественников.