Карельский психиатр-нарколог рассказала о самой частой претензии к наркологам

Врач Анна Одинцова объяснила, как получить помощь, если официальное обращение в наркологию может отразиться на правах, работе и социальном статусе человека.

На учет поставят? Как получить помощь, если официальное обращение в наркологию может отразиться на правах, работе, социальном статусе? Это самый частый вопрос к наркологам, поделились в паблике Минздрава Карелии.

«Сознательный гражданин, к примеру, хочет избавиться от алкогольной зависимости и обращается в РНД, а его сразу на учет ставят и портят биографию в различных ведомствах», — выразил распространенное мнение Юрий Е. в комментариях в паблике Минздрава Карелии.

Но настоящая проблема не в ограничениях, объясняет врач психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова.

Когда человек вовремя обратился, прошел лечение и диспансерное наблюдение, ограничения снимаются. А когда человек продолжает злоупотреблять алкоголем и никак не решает эту проблему, неизбежно возникают заболевания, потеря трудоспособности, того же социального статуса, репутации. И вот это уже очень трудно исправить! — предупреждает специалист.

Не подходит официальное обращение? Есть анонимная помощь! Да, она платная. А сколько денег вы готовы потратить на алкоголь? А на лечение осложнений зависимости? А каковы будут итоговые финансовые потери, когда из-за зависимости вы лишитесь и хорошей работы, и статуса? Стоит ли такая экономия разрушенной жизни?

Помните: наблюдение у нарколога и ограничения — это на время. А алкогольная деградация — навсегда — подвела итог доктор Одинцова.