Карельский психотерапевт рассказала, как испортить праздник с помощью алкоголя

Какие способы употребления спиртного точно испортят веселье, объяснила Анна Одинцова.
«Приближается время новогодних корпоративов. К сожалению, они не обходятся без спиртного», — написал в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
В преддверии праздников врач психиатр-нарколог, психотерапевт Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала о том, какие способы употребления алкоголя точно испортят праздник.
Видеороликом Михаил Охлопков поделился в соцсети.
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