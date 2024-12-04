Карельский психотерапевт рассказала, как испортить праздник с помощью алкоголя

Какие способы употребления спиртного точно испортят веселье, объяснила Анна Одинцова.

«Приближается время новогодних корпоративов. К сожалению, они не обходятся без спиртного», — написал в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В преддверии праздников врач психиатр-нарколог, психотерапевт Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала о том, какие способы употребления алкоголя точно испортят праздник.

Видеороликом Михаил Охлопков поделился в соцсети.