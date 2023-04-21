«Карельский Рэмбо»: финские СМИ активно обсуждают решение главы Петрозаводска уйти на СВО

Одно из электронных изданий Суоми называет Владимира Любарского «Карельским Рэмбо».

В интернет-изданиях Финляндии обсуждают решение Владимира Любарского оставить пост главы Петрозаводска и уйти на специальную военную операцию.



Так, материал портала z-uutiset.net вышел под заголовком: «Градоначальник Петрозаводска отправился на фронт добровольцем: «Это тяжелая работа». В статье указывается, что 55-летний Владимир Любарский работает мэром Петрозаводска с 2021 года.



«У него четверо детей, - говорится в материале финских журналистов. - Любарский рассказывал о том, что он рассматривал этот вопрос с самого начала СВО и о том, что он часто встречался с мобилизованными из Карелии бойцами добровольческих отрядов «Онего» и «Ладога». «Война – это не романтика, не кино и не триллер. Война – это тяжелый труд», - написал он в ВК. Он отправится на фронт рядовым, для этого он прошел курс специальной подготовки и сразу отправится на фронт».



Другой портал, karjalainen.fi, подписал фото Любарского к своей статье следующим образом: «Карельский Рэмбо. Петрозаводский градоначальник Владимир Любарский поделился в соцсети фотографиями своей боевой подготовки».



Журналист из Суоми считает, что Любарский отправится на СВО показывать пример.



«55-летний мэр почти 300-тысячного Петрозаводска лично присоединяется к боевым отрядам. По сообщениям российских новостных каналов, Владимир Любарский подписал трехмесячный контракт на службу в батальоне «Ахмат» главы Чеченской республики Рамзана Кадырова», - говорится в материале.



Напомним, 17 июня Любарский сообщил о том, что оставляет дела и отправляется добровольцем в «Ахмат». 20 числа там же, на своей странице в соцсети, он объяснил, почему уходит добровольцем в отряд «Ахмат», а не в ЧВК «Вагнер».



В тот же день наше издание сообщало о том, что исполнять обязанности главы города будет действующий первый заместитель Любарского Инна Колыхматова.



Этот вопрос решится в пятницу, 23 июня, на внеочередной сессии Петрозаводского горсовета. Наконец, в этот четверг, 22 числа, Владимир Любарский публично возмутился тем, что ему не будут выплачивать пенсию на время службы в зоне спецоперации.