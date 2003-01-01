Юный пловец из Карелии вошёл в шестёрку сильнейших России

Воспитанник карельского плавания Даниил Меньшиков выполнил норматив мастера спорта России и установил два рекорда республики на Всероссийских соревнованиях «Резерв России» в Саранске.
На дистанции 100 метров на спине спортсмен не только достиг высшего спортивного звания, но и показал шестой результат среди всех юношей страны, сообщает Федерация плавания Республики Карелия. На дистанции 50 метров на спине Даниил стал четвертым в России, а также дважды выходил в финальные заплывы, подтвердив свой высокий класс.
Всего в престижных стартах, где участвовали сильнейшие пловцы 2010–2011 годов рождения, приняли участие 1013 спортсменов из 75 регионов страны, из которых 93 Мастера спорта России, 596 кандидатов в Мастера спорта и 336 спортсменов первого спортивного разряда. Сборную Карелии, которую из-за регламента могли представлять не более пяти спортсменов, также составили кандидаты в мастера спорта Григорий Голенков, Мария Маркова, Маргарита Площадная и Игорь Журавлев.
В общекомандном зачете (третья группа) сборная Карелии заняла 9-е место среди 42 команд-участниц, что является одним из лучших результатов республики на соревнованиях такого уровня.
Соревнования проходили с 29 ноября по 3 декабря в 25-метровом бассейне.
