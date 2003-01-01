РЕКЛАМА
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
«На 4-7℃ ниже нормы»: карельские синоптики рассказали о погоде на Новый год и каникулы

20:02

Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе

19:02

В карельском храме прошла служба впервые за 100 лет

18:01

Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10

В России разработан препарат для лечения болезни Паркинсона

23:01

Снег, метель и гололедица ожидают Карелию в воскресенье

22:32

Ученые доказали, что изучение нескольких языков замедляет старение мозга

22:01

Уроженец Петрозаводска, тренер по акробатике, погиб в ходе СВО

21:01

Эксперты рассказали, какие бюджетные подержанные автомобили пользуются наибольшим спросом в 2025 году

20:01

Учёные впервые полностью победили деменцию

19:01

Автоматическое продление водительских прав в России прекратится с 1 января 2026 года

18:01

В пожаре в жилом доме в Карелии погибла женщина

17:20

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Сегежском районе Карелии

16:40

В Карелии на трансформаторной подстанции погиб электромонтёр

16:10

В отечественный прокат вышел мультипликационный фильм «Три богатыря и свет клином»

15:20

На трассе в Карелии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

15:05

«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

14:20

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке в центре Петрозаводска

13:20

В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

12:20

Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

11:20

В России мошенники используют тему гонконгского гриппа для кражи данных и денег через «Госуслуги»

10:20

В России в 2025 году введено в эксплуатацию 15 тысяч километров дорог

09:20

Заслуженный отдых: кто может досрочно выйти на пенсию в 2026 году

08:21

Сегодня в Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

07:23

В Карелии утвержден график выплат пенсий и пособий на январь 2026 года

06:46

Жительнице Петрозаводска вернут украденные мошенниками 90 тысяч рублей

00:12
Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе
Сегодня 19:02 Культура
В городе Сортавала прошла премьера новогоднего фильма, снял который начинающий режиссер из Карелии Александр Хаакана.

фото: © Социально-Культурный Молодёжный Центр / VK

В родном городе Александра прошел не просто премьерный показ фильма «Мечты сбываются». Он приехал в Сортавалу лично и привез с собой исполнителя главной роли Андрея Папанина. После просмотра фильма гости ответили на вопросы зрителей. Об этом рассказали в паблике «Социально-Культурный Молодёжный Центр» в ВК.

— Я думал: «Ну, человек балуется, какой-то там режиссёр. Но почувствовал симпатию к Саше. И когда пришёл на площадку, я вдруг увидел, что попал в большое настоящее кино. Александр организовал абсолютно серьёзный кинопроцесс и создал атмосферу, которую запоминаешь на всю жизнь, — рассказал Андрей Папанин.

Актёр отметил, что таких проектов в карьере немного, и этот он пронесёт в сердце. По его словам, Александр собрал хорошую команду, которая две недели с удовольствием работала на площадке. В зале были школьные друзья и даже учительница Александра. Режиссёр вспомнил школьный урок литературы, где Нина Ивановна давала писать сочинение под музыку Георгия Свиридова. Годы спустя он включил музыку композитора в свой фильм.

— Спасибо нашим учителям, которые привили любовь к музыке и литературе. Без этого багажа, наверное, и фильма бы не было, — признался Александр.

Напомним, сам фильм «Мечты сбываются» — это добрая и актуальная новогодняя история, которая поднимает тему женского счастья и давления общества. Его героиня, Настя (Людмила Волкова), — незамужняя девушка около тридцати, которая постоянно слышит от родных, в том числе от мамы, которую, кстати,  сыграла актриса театра драмы «Творческая мастерская» Ольга Саханова, знаменитое: «Часики-то тикают!». Вместе с главным героем Павлом (Андрей Папанин) зрителей ждёт путь к пониманию и настоящему празднику.

Фильм покажут в более чем трех сотнях кинотеатров страны, в том числе и в Петрозаводске, где была отснята часть истории. Так что можно будет узнавать родные виды города. Сам режиссер родом из города Сортавала. Он окончил военное училище, и еще во время обучения с друзьями купил цифровой фотоаппарат. Начал с коротких роликов под любимую музыку и увлекся, окончил Университет кино и телевидения в Санкт-Петербурге, работает пиротехником в кино. Его путь в режиссуру начался с дипломной работы «Вильгельм Телль» (2014), за которой последовали короткометражки «Деньги» и «Валгалла». Комедия «Мечты сбываются» — его первый полный метр, 

Прокат киноленты продлится до 31 декабря.  

