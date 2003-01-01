Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе

В городе Сортавала прошла премьера новогоднего фильма, снял который начинающий режиссер из Карелии Александр Хаакана.

В родном городе Александра прошел не просто премьерный показ фильма «Мечты сбываются». Он приехал в Сортавалу лично и привез с собой исполнителя главной роли Андрея Папанина. После просмотра фильма гости ответили на вопросы зрителей. Об этом рассказали в паблике «Социально-Культурный Молодёжный Центр» в ВК.

— Я думал: «Ну, человек балуется, какой-то там режиссёр. Но почувствовал симпатию к Саше. И когда пришёл на площадку, я вдруг увидел, что попал в большое настоящее кино. Александр организовал абсолютно серьёзный кинопроцесс и создал атмосферу, которую запоминаешь на всю жизнь, — рассказал Андрей Папанин.

Актёр отметил, что таких проектов в карьере немного, и этот он пронесёт в сердце. По его словам, Александр собрал хорошую команду, которая две недели с удовольствием работала на площадке. В зале были школьные друзья и даже учительница Александра. Режиссёр вспомнил школьный урок литературы, где Нина Ивановна давала писать сочинение под музыку Георгия Свиридова. Годы спустя он включил музыку композитора в свой фильм.

— Спасибо нашим учителям, которые привили любовь к музыке и литературе. Без этого багажа, наверное, и фильма бы не было, — признался Александр.

Напомним, сам фильм «Мечты сбываются» — это добрая и актуальная новогодняя история, которая поднимает тему женского счастья и давления общества. Его героиня, Настя (Людмила Волкова), — незамужняя девушка около тридцати, которая постоянно слышит от родных, в том числе от мамы, которую, кстати, сыграла актриса театра драмы «Творческая мастерская» Ольга Саханова, знаменитое: «Часики-то тикают!». Вместе с главным героем Павлом (Андрей Папанин) зрителей ждёт путь к пониманию и настоящему празднику.

Фильм покажут в более чем трех сотнях кинотеатров страны, в том числе и в Петрозаводске, где была отснята часть истории. Так что можно будет узнавать родные виды города. Сам режиссер родом из города Сортавала. Он окончил военное училище, и еще во время обучения с друзьями купил цифровой фотоаппарат. Начал с коротких роликов под любимую музыку и увлекся, окончил Университет кино и телевидения в Санкт-Петербурге, работает пиротехником в кино. Его путь в режиссуру начался с дипломной работы «Вильгельм Телль» (2014), за которой последовали короткометражки «Деньги» и «Валгалла». Комедия «Мечты сбываются» — его первый полный метр,

Прокат киноленты продлится до 31 декабря.