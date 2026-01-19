Карельский Роспотребнадзор назвал одну из самых полезных привычек для здоровья

Эксперты назвали регулярное проветривание одной из самых полезных и доступных привычек для поддержания здоровья.
Свежий воздух помогает снизить концентрацию вирусов и бактерий в комнате, нормализует влажность и не даёт развиваться плесени, напоминают в ведомстве.
Воздух насыщает пространство кислородом, что улучшает работу мозга и самочувствие, а также вытесняет неприятные запахи и вредные летучие соединения. Кроме того, проветривание помогает поддерживать комфортную температуру в доме.
Роспотребнадзор по Республике Карелия рекомендует проветривать комнаты не реже двух-трёх раз в день и обязательно перед сном. Если в помещении находится больной человек, делать это нужно ещё чаще. Даже зимой не стоит отказываться от свежего воздуха — он станет естественной поддержкой для иммунитета, хорошего самочувствия и высокой работоспособности.
