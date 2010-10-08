Карельский Роспотребнадзор открыл формулу идеального дня школьника

Грамотно организованный день, напоминают эксперты, быстро сказывается на настроении, самочувствии и успехах ребёнка в школе.
Соблюдение режима дня — ключевой фактор для здоровья и успеваемости школьника. Чёткий распорядок помогает сбалансировать учёбу, отдых и развивает полезные условные рефлексы.
Рекомендации карельского Роспотребнадзора касаются всех сфер жизни учеников школ.
Питание, считают специалисты, должно быть регулярным и сбалансированным. Перерывы между основными приёмами пищи (завтрак, обед, ужин) — 3,5–4 часа. Важно включать в рацион достаточно овощей и фруктов.
Даны рекомендации и по продолжительности сна школьников с пояснением, что ложиться и вставать лучше в одно и то же время.
6–7 лет — 11 часов,
8–10 лет — 10 часов,
11–14 лет — 9 часов,
от 15 лет — 8,5 часов.
Также родителям напоминают, что ежедневные прогулки и игры на свежем воздухе должны занимать не менее 2,5–3,5 часов.
Наверное, самый невыполнимый пункт — это время, отведенное на домашние задания. Начинать их выполнение рекомендуют не раньше 15:00–16:00, после отдыха. Нормы времени распределены таким образом: от 1 часа в 1 классе до 3,5 часов в старшей школе.
Ранее карельские медики собрали в одном чек-листе самые полезные и важные привычки, которые помогут качественно начать и провести год.