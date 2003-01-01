Карельский рыбак попал в собственную ловушку

Походом к врачу завершилась рыбалка у жителя Кондопожского района.

Мужчина ловил рыбу в Кончезеро и попался на собственную блесну. Свою историю он рассказал на странице медучреждения — Кондопожской ЦРБ — в ВК.

— Хочу поделиться с вами одной комичной и одновременно трогательной историей, которая произошла со мной на рыбалке в с. Кончезеро. В тот вечер я выуживал огромную щуку, когда, к сожалению, блесна сорвалась, и тройник вонзился в мою левую руку. Ситуация была настолько нелепой, что я не знал, смеяться или плакать, — рассказал мужчина.

Снять тройник самостоятельно не получилось, он пошел в приемный покой Кондопожской больницы, где его осмотрели и направили в процедурный кабинет.

— Через три минуты ко мне подошла врач-хирург Анна Григорьевна Иванина. Она и медицинская сестра Арсенина Ольга Валентиновна были настоящими профессионалами своего дела! Они пытались меня подбадривать и успокаивать, и за считанные минуты я даже не успел почувствовать боли, когда они извлекли тройник из моей руки. Сделали укол от столбняка и отправили меня с добрыми пожеланиями домой, — поделился рыбак.

Мужчина поблагодарил врачей. Говорит, что не ожидал, что в пятницу вечером сможет так быстро получить медицинскую помощь.

