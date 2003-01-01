Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

Самбист Арман Багдасарян стал призером крупных международных соревнований.

Спортсмен из Карелии Арман Багдасарян стал бронзовым призером Кубка Европы по самбо среди студентов. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки.

Соревнования проходили с 12 по 15 сентября в сербском городе Нови-Сад. В турнире участвовали представители восьми стран: России, Сербии, Македонии, Болгарии, Германии, Франции, Филиппин и Украины.

Арман Багдасарян завоевал бронзовую медаль в категории до 79 килограммов. В одной из схваток он встретился с сильным российским самбистом Андреем Корнеевым и уступил со счетом 1:0.

Арман — мастер спорта России по самбо, студент магистратуры Петрозаводского государственного университета и воспитанник Школы самбо Ильи Шегельмана. Следующим крупным стартом для карельского спортсмена станет Кубок мира, который пройдет с 19 по 22 сентября в столице Таджикистана Душанбе.