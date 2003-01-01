Карельский скалолаз завоевал бронзу на первенстве Северо-Запада в Архангельске

Юный спортсмен стал третьим среди более чем 90 участников из 9 регионов России.

Воспитанник Центра спортивной подготовки Карелии Алексей Шогин занял 3 место на первенстве и чемпионате СЗФО по скалолазанию, проходившем в Архангельске. Об этом сообщили в группе учреждения.

Спортсмен продемонстрировал один из лучших результатов в дисциплине «боулдеринг» (вид скалолазания, при котором спортсмены проходят короткие, но технически сложные маршруты (до 4–5 метров) без использования верёвок и с приземлением на маты — прим. ред.) среди юношей 14-15 лет.

Кроме того, его сокомандницы Юлия Игнатович и Николь Тютрюмова заняли 5 и 8 места среди девушек 10-13 и 14-15 лет соответственно.

— Все трое спортсменов пробились в финал, выполнили критерии отбора в сборную Карелии на следующий год и вошли в топ-10 сильнейших Северо-Запада, — добавили в ЦСП.

Стоит отметить, что участие в соревнованиях приняли 93 спортсмена из 9 регионов России.

