Карельский спортсмен пополнил копилку очередным "золотом" и "серебром"

В конце августа легкоатлет из карельской столицы Андрей Лукин дважды поднимался на пьедестал всероссийских состязаний, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводский спринтер стал победителем открытого Чемпионата Москвы. На стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских спортсмен с большим отрывом от соперников финишировал на стометровке (10,71 сек.).

Второй наградой стала серебряная медаль на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске. На дистанции в 200 метров спринтер показал результат в 21,50 секунды. В соревнованиях принимали участие сильнейшие легкоатлеты страны. Андрей Лукин является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва № 3. Его тренируют Анита Сигарёва и Александр Смирнов.

Напомним, 21-летний легкоатлет Андрей Лукин победил вчера в забеге на 200 метров на Чемпионате России в Чебоксарах.