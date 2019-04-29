Карельский спортсмен прошел отбор на участие в Чемпионате Европы

Даниил Баранов завоевал призовое место в "Донской регате" по академической гребле, сообщили в Минспорта Карелии.

С 25 по 28 апреля в Ростове-на-Дону прошла Всероссийская "Донская регата". Соревнования являлись отборочными на Чемпионат Европы по академической гребле.

По информации Федерации академической гребли республики, карельский спортсмен Даниил Баранов завоевал "бронзу" в первой части соревновательной программы в экипаже двойки распашной без рулевого. Также в заключительный день Даниил в составе сборного экипажа мужской восьмёрки с рулевым показал второй результат и стал серебряным призером соревнований.

По итогам прошедших соревнований будут скомплектованы сборные экипажи для выступления на Чемпионате Европы, который пройдет с 31 мая по 2 июня в Швейцарии. Даниил имеет все шансы выступить на европейских стартах.