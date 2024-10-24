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Карельский спортсмен стал мастером спорта России по самбо

Новости. Спорт
17:40, 25 Октября 2024
фото: © Центр спортивной подготовки / VK

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Центр спортивной подготовки поздравил карельского спортсмена со званием мастера спорта России.

Спортсмен Центра спортивной подготовки Арман Багдасарян удостоен звания мастера спорта России по самбо, сообщили на странице Центра.

Как написали специалисты Центра, Арман неоднократно демонстрировал уровень мастерства на различных соревнованиях, результаты которых позволяли присвоить ему почетное звание. И вот, долгожданная «корочка» прибыла в Петрозаводск.

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