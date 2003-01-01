Карельский спортсмен стал мастером спорта в пулевой стрельбе

Воспитанник карельской школы пулевой стрельбы 15-летний Семён Рекунов установил исторический для региона результат на Первенстве России в Ижевске.

В соревнованиях среди спортсменов до 17 лет он выполнил норматив мастера спорта России, что стало первым подобным достижением за последние 30 лет. В упражнении ВП-60М Семён Рекунов набрал 618,1 очков, что позволило ему не только выполнить норматив мастера спорта, но и пробиться в финал, где он в борьбе с сильнейшими стрелками страны занял итоговое 7-е место.

— Семену всего 15 лет! Его достижение — яркий пример того, как трудолюбие, упорство и вера в себя приводят к настоящим спортивным вершинам! Поздравляем спортсмена, тренера — Калачева Игоря, главного тренера Центра спортивной подготовки, и всю команду с этим успехом.

, — говорится в сообщении Центра спортивной подготовки.

Первенство России в Ижевске стало ценным опытом и для остальных 10 спортсменов из Карелии, которые, хотя и не вошли в финальную часть, получили важный соревновательный опыт.

Напомним, недавно боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира.