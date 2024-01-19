Карельский спортсмен стал призером первенства СЗФО по горнолыжному спорту

Воспитанник клуба «Олимп Карелия» Егор Лебедев занял призовое место.
С 16 по 20 января в Кировске Мурманской области состоялись соревнования по горнолыжному спорту -
Первенство и Чемпионат СЗФО в дисциплинах: скоростной спуск, супергигант, суперкомбинация. Об этом сообщили в паблике «Спорт - норма жизни Карелия».
В дисциплине суперкомбинация успешно выступил карельский спортсмен.
Так, воспитанник клуба «Олимп Карелия» Егор Лебедев занял 3 место.
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