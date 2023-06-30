Карельский спортсмен вошел в четверку лучших на соревнованиях по триатлону в Петрозаводске

Василий Соловьев занял 4 место на соревнованиях среди 373 участников.

В столице Карелии на этих выходных, с 30 июня по 1 июля, прошли соревнования по триатлону «KareliaTri-2023». На престижной дистанции Olimpic 4 место занял спортсмен из Петрозаводска Василий Соловьев.

Василий обошел 370 участников, и лишь минуты ему не хватило до медали.

Василий Соловьев — представитель спортивной династии, мастер спорта по биатлону, участник Чемпионата Мира по летнему биатлону среди юниоров 2016 года, призер Первенства России среди юниоров — работает тренером по биатлону Спортивной школы олимпийского резерва СКА Петрозаводска.

Напомним, в эти дни в Петрозаводске прошли мероприятия масштабного спортивного праздника KareliaTri. На состязания заявились около 500 спортсменов из 37 регионов России, а также Казахстана и Финляндии.