Карельский спортсмен выиграл Первенство России по лыжному двоеборью

Спортсмен из Карелии Артём Богданов стал победителем Первенства России по лыжному двоеборью среди юношей 15–17 лет, прошедшем 30 января в Чайковском (Пермский край).

Артем Богданов уверенно выиграл оба этапа соревнований — прыжки с трамплина К-95 и лыжную гонку на 5 км, сообщает Центр спортивной подготовки.



Помимо Богданова, от Карелии выступали Егор Зайцев (29-е место) и Юрий Гагарин (38-е место). Для молодых спортсменов этот старт стал важным опытом в борьбе со старшими соперниками.



Победа на Первенстве России подтверждает статус Артёма Богданова как одного из лидеров своего поколения и члена сборной России. Спортсмен представляет Центр спортивной подготовки и Кондопожское училище олимпийского резерва, его тренирует главный тренер Карелии Александр Колчанов.

Напомним, сегодня завершается регистрация на Спартакиаду трудовых коллективов.