Карельский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате по плаванию в Ленобласти

Пловца тренирует Федор Анатольевич Софронов.

Максим Марков преодолел дистанцию 200 метров брассом за 2,16,66 минут в городе Кенгисеппе Ленобласти. Это позволило спортсмену стать бронзовым призером на Чемпионате и Первенстве Сееверо-Западного федерального округа России по плаванию. Информацию об этом сообщили в паблике Центр спортивной подготовки.

Максим Марков - воспитанник петрозаводской спортивной школы № 3. Молодой человек выполнил норматив мастера спорта России. Он занимается у тренера Федора Софронова.



