Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

В Монголии завершился Чемпионат мира по спортивному метанию ножа, который стал историческим для Карелии и всей российской сборной.

Как рассказали в Центре спортивной подготовки, спортсмен из Карелии Григорий Мальков показал феноменальный результат, завоевав награды во всех семи дисциплинах турнира.

Такого уникального достижения — выйти в финал и получить медали в каждой возможной номинации — добиваются крайне редко даже в мировом масштабе.

В копилке Григория Малькова золото на дистанции 6 метров, серебро на дистанциях 7 метров, в скоростном метании и в безоборотном метании ножа, бронза на дистанциях 5, 8 и 9 метров. То есть семь медалей из семи возможных.

Спортсмен достойно представил Карелию на мировой арене и блестяще подтвердил высокий уровень российской школы спортивного метания ножа.

