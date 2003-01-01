Карельский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо

Олимпийский чемпион Владислав Ларин стал серебряным призером Чемпионата Европы по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг, который проходил 22-23 ноября в швейцарском Эгле.

На пути к финалу Ларин одержал три уверенные победы над соперниками из Франции, Сербии и Польши. В решающем поединке карельский спортсмен уступил со счетом 1:0 Рафаилу Алюкаеву из Самарской области, сообщает «Центр спортивной подготовки».

Этот результат подтверждает высокий уровень подготовки спортсмена и его стабильные выступления на международной арене. Чемпионат в Швейцарии стал важным этапом в подготовке Ларина к будущим стартам.

Напомним, все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай.